Перед президенткою Грузії в Києві впали піхви від шаблі: відео інциденту

Володимир Зеленський 23 червня зустрівся з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі. Під час офіційної церемонії трапився невеличкий інцидент: перед грузинською лідеркою впали піхви від шаблі.

Момент зафіксували камери під час офіційної церемонії зустрічі обох лідерів, яка вранці 23 червня проходила поблизу Маріїнського палацу.

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Перед президенткою Грузії впали піхви від шаблі

Військовослужбовець почесної варти не втримав піхви від шаблі та опустив їх додолу прямо перед Зурабішвілі. Однак воїн не розгубився та швидко підняв футляр для зброї. Зурабішвілі не надала цьому уваги, водночас Зеленський злегка усміхнувся.

На церемонії пролунали гімни України та Грузії, після чого лідери обох держав оглянули стрій воїнів української почесної варти. Президентка Грузії звернулася до неї офіційним привітанням Збройних сил України: "Слава Україні!".

Лідери держав також привіталися з офіційними делегаціями двох країн.

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