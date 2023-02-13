Напередодні "Рамштайну" Залужний поговорив з Верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі

Скоро відбудеться засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн". Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі.

Дев'ята зустріч у форматі "Рамштайн" запланована на вівторок, 14 лютого. Серед основних тем – захист українського неба, зокрема, через залучення авіаційної платформи, та розбудова "танкової коаліції".

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Залужний поговорив з Каволі

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що під час розмови з командувачем ЗС США в Європі обговорили:

питання постачання міжнародної військової допомоги Україні,

підготовку наших підрозділів на території країн-партнерів.

Поділився оцінками оперативної обстановки на фронті російсько-української війни та планами стосовно подальших дій. Вдячний генералові Каволі за глибоке розуміння ситуації й значні зусилля з наближення нашої Перемоги, баченням якої я поділився сьогодні з моїм співрозмовником,

– наголосив Залужний.

Він підсумував, що перемога України означатиме не лише звільнення її територій, але й створення таких умов і таких Збройних Сил, які не дадуть росіянам змоги будь-коли у майбутньому напасти на нашу державу.

Залужний поспілкувався з Міллі

Під час розмови з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі 11 лютого Залужний поділився занепокоєнням у зв'язку з використанням Росією морських надводних дронів. Позаяк вони створюють загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі.

Ми також обговорили перебіг бойових дій. Найбільш напружена ситуація сьогодні на Донецькому напрямку, тут противник здійснює щодня до 50 атак. Запеклі бої тривають в районі Вугледара і Марʼїнки. Ми надійно тримаємо оборону,

– зауважив Головнокомандувач.

За його словами, на деяких ділянках фронту Силам оборони вдалося відновити раніше втрачені позиції й закріпитися там. Попри постійний тиск росіян, наші бійці також продовжують утримувати під контролем Бахмут та вживають заходів для стабілізації лінії фронту довкола міста.