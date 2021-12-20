Перед різдвяними святами кілька областей можуть вийти з червоної зони

20 грудня 2021 , 10:46
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Джерело:

24 канал

Нині лише 2 із 25 регіонів України не можуть вийти з червоної зони через ситуацію з коронавірусом. Мовиться про Волинську та Запорізьку області.

Інші регіони або вже вийшли з червоної зони, або вийдуть з неї найближчими днями. Про це під час брифінгу розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

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Лише 2 із 25 регіонів України не виконують умови виходу із червоного рівня епіднебезпеки. Це Волинська та Запорізька області. Решта, 23 регіони, або вже виведені із червоного рівня або будуть виведені найближчими днями,
– заявив Віктор Ляшко.

Рішення ухвалюватиме комісія з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій.

Ляшко зауважив, що Україні загрожує новий штам коронавірусу Омікрон, який вже виявили в понад 90 країнах світу. Міністр закликав якомога швидше пройти курс вакцинації тих українців, які ще не зробили цього.

Які регіони перебувають у червоній зоні 20 грудня:

Джерело: МОЗ

  • Волинська область,
  • Житомирська область,
  • Запорізька область,
  • Київська область,
  • Миколаївська область,
  • Сумська область,
  • Черкаська область,
  • Чернігівська область.

Зауважимо, що ситуація стабілізувалася у Житомирській, Київській, Сумській та Черкаській областях. Нині ці регіони відповідають критеріям жовтого рівня епідемічної небезпеки.

"Помаранчевих" регіонів в країні не залишилось. 17 регіонів перебувають у жовтій зоні.

Жовтій зоні відповідають:

  • місто Київ,
  • Дніпропетровська область,
  • Івано-Франківська область,
  • Кіровоградська область,
  • Луганська область,
  • Львівська область,
  • Полтавська область,
  • Рівненська область,
  • Тернопільська область,
  • Харківська область,
  • Херсонська область,
  • Чернівецька область,
  • Донецька область,
  • Вінницька область,
  • Хмельницька область,
  • Закарпатська область,
  • Одеська область.

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Автор: Анастасія Кушпіт