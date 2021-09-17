Перед смертю зізналася про реліквію: світлину юного Бандери віднайшли на Тернопільщині
Джерело:Укрінформ
Краєзнавець з Теребовлі Василь Венгер знайшов унікальну весільну фотографію, на якій серед гостей зображений Степан Бандера. Це фото упродовж десятиліть берегли як сімейну реліквію.
Краєзнавцеві світлину передав Іван Буяк – житель села Кобиловолоки. Він розповів, що світлину десятиліттями берегла прабабуся його дружини.
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Лише перед смертю жінка передала реліквію правнучці й показала, хто серед гостей – юний Степан Бандера. На світлині він стоїть у верхньому ряду між двома дівчатами.
З відомих причин, покійна нікому не розповідала про цю сімейну реліквію у радянські часи, та й в роки Незалежності теж, лише тепер, перед смертю зробила це,
– зауважив Венгер.
Бандера гостював на Тернопільщині
Краєзнавець розповів, що Бандера часто їздив на Тернопільщину у період до Другої світової війни. Зокрема, у 1919 він навчався у Ягільниці та мешкав у домі отця Володимира Антоновича.
Також Бандера приїжджав до Кобиловолоків. Там він гостював у тітки. Вона була дружиною місцевого священника Чарторийського. Окрім того, у селі 6 років навчалася сестра Бандери – Оксана.
Вочевидь саме тоді майбутній ідеолог українського націоналістичного руху відвідав весілля. Тоді його й сфотографували разом з іншими гостями.
Світлина з весілля / Укрінформ
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