Перед смертю зізналася про реліквію: світлину юного Бандери віднайшли на Тернопільщині

Краєзнавець з Теребовлі Василь Венгер знайшов унікальну весільну фотографію, на якій серед гостей зображений Степан Бандера. Це фото упродовж десятиліть берегли як сімейну реліквію.

Краєзнавцеві світлину передав Іван Буяк – житель села Кобиловолоки. Він розповів, що світлину десятиліттями берегла прабабуся його дружини.

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Лише перед смертю жінка передала реліквію правнучці й показала, хто серед гостей – юний Степан Бандера. На світлині він стоїть у верхньому ряду між двома дівчатами.

З відомих причин, покійна нікому не розповідала про цю сімейну реліквію у радянські часи, та й в роки Незалежності теж, лише тепер, перед смертю зробила це,

– зауважив Венгер.

Бандера гостював на Тернопільщині

Краєзнавець розповів, що Бандера часто їздив на Тернопільщину у період до Другої світової війни. Зокрема, у 1919 він навчався у Ягільниці та мешкав у домі отця Володимира Антоновича.

Також Бандера приїжджав до Кобиловолоків. Там він гостював у тітки. Вона була дружиною місцевого священника Чарторийського. Окрім того, у селі 6 років навчалася сестра Бандери – Оксана.

Вочевидь саме тоді майбутній ідеолог українського націоналістичного руху відвідав весілля. Тоді його й сфотографували разом з іншими гостями.



Світлина з весілля / Укрінформ

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