Перед тривогою: у Павлограді на Дніпропетровщині чули потужний вибух

У Павлограді Дніпропетровської області чули потужний вибух. Він пролунав перед тим, як в області оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. У мережі також пишуть, що над містом здійнявся дим.

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У Павлограді пролунав потужний вибух

У мережі пишуть, що в Павлограді пролунав потужний вибух. Після цього, о 12:06, в Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу.

Вже після оголошення тривоги у Павлограді пролунав повторний вибух.

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У Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку, а також про активність тактичної авіації на північно-східному напрямку та в акваторії Азовського моря.

Згодом Сергій Лисак повідомив, що після вибуху в нежитловій будівлі сталася пожежа.

Постраждав 21-річний хлопець. Він у лікарні в стані середньої тяжкості. Деталі наразі уточнюємо. На місці працюють відповідні служби. Вживаються всі заходи для ліквідації наслідків,

– повідомили в Дніпропетровській ОВА.