Після виборів у США Україна може зіткнутися з викликом непопулярних рішень

Зараз такий період, що потрібно особливо підтримувати армію. Жодних пауз у цьому допускати не можна. У всіх уже хтось воює чи відновлюється, вже є якісь відпрацьовані форми. Ось їх варто практикувати, це зараз дуже важливо.

Війна відійшла на другий план

Усі, хто хоче бачити – бачать, як тяжко на різних ділянках фронту. Війна нікуди не поділася, хоча через черговий виток рутинізації йде на другий план.

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Глибоко аналізувати політичні розклади тимчасово не має сенсу. Можна робити ставки, а потім розгорнуто доводити, чому їх (не) розіграли.

На фінішну пряму виходять вибори у США, результати яких один спектр сценаріїв виключать, а інший спектр – виведуть на перший план.

Багато пишуть про те, що Дональд Трамп вирівняв ситуацію та випереджає Камалу Гарріс. Але попереду – десять днів апогею кампанії. Лідеру забігу на 100 метрів може потрапити в око муха, що вплине на результат.

Також я залишаюся при думці, що Росія грає на рівність результатів та розкол, аж до невизнання підсумків виборів одним з учасників. У найближчі днів десять Кремль може застосувати якісь заготівлі, виходячи зі своїх уявлень про їх вплив на результат.

Позиція та заяви США в останні тижні у багатьох в Україні викликають, м'яко кажучи, подив. Виглядає так, наче будь-які важливі рішення щодо України в Білому домі розцінюються як несвоєчасні з погляду виборчих перегонів. Це провокує цілком очевидні емоції, але зараз емоції – поганий порадник та помічник.

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Міжнародний порядок денний

Подієвий ряд зараз наповнений якоюсь половинчастістю, якщо можна так висловитися.

БРІКС пройшов краще, ніж хотілося б нам, та гірше, ніж очікували у Кремлі. Остаточне перетворення генсека ООН на ручну болонку Владіміра Путіна виглядає огидно, але не компенсує відсутності завзяття з боку ключових країн на користь Москви.

До саміту Кремль не вирішив жодного завдання (Курськ, згортання нашої оборони на Осколі, вихід на кордон Дніпропетровської області). Впевнений, що це почасти вплинуло на атмосферу.

Хоча БРІКС – це серйозний майданчик з погляду китайської концепції "безполюсного світу", де формально всі рівні і немає гегемона.

У Молдові пройшло гірше, ніж очікувалося, але ще нічого не скінчилося.

У Грузії все на низькому старті. Опитування створюють завищені очікування в опозиції, а результат, який висунуть, може помітно відрізнятися, що спричинить загострення.

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В Україні на перший план різко полізли невоєнні теми у зв'язку з "прокурорами з інвалідністю", черговими королями кешу з ТЦК та подібними до них. Почастішали дивні заяви та дії політиків.

Загалом багато швидкоплинного, ілюзорного та відволікаючого від суті.

А суть у тому, що до виборів у США можна уникнути найгіршого (і Україна з цим непогано справляється), але після них нічого не закінчиться. Зате можуть повною мірою виявитися виклики, яких немає зараз. А саме – виклики підготовки вимушених, але надто непопулярних рішень. Це стосується не лише можливих умов припинення вогню. Це стосується неминучого скорочення інфраструктури (культурної, соціальної, освітньої та інших.) через відсутність покупців та грошей.

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