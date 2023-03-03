Перед українським військом постала важлива дилема

Фактори, які впливають на розвиток подій, діляться на 2 категорії – суб'єктивні й об'єктивні. Суб'єктивні – це ті, де якість зусиль залучених гравців може впливати на результат. Об'єктивні – це фактори поза твоїм контролем.

Наслідки рішення росіян побачили під Вугледаром

Є певні об'єктивні фактори, які працюють проти нас. Перш за все в питанні, чому якість спротиву бажала б бути кращою на поточному моменті.

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Причина у тому, що наша кадрова армія, яка була станом на 24 лютого 2022 року, і підготовлений в АТО/ООС резерв зазнав значних втрат – вбиті, поранені, морально і фізично виснажені після року такої війни.

Просто в нас раніше говорили про те, які втрати понесла кадрова армія Московії після 24 лютого 2022 року, і як наслідок виникла дилема: або займатися підготовкою поповнень і відволікати тих, хто може воювати тут і зараз, або не займатися таким, але погіршувати довгостроково свою ситуацію. Московити обрали перше, а наслідки всі побачили під Вугледаром, коли окупанти втратили дуже багато техніки на якій працювали ті, кого мобілізували.

Але проблема в тому, що в нас така ж сама дилема. Так само вирішувати її важко – є поточні вимоги вести боротьбу тут і зараз, а є питання підготовки тих, кого мобілізували нещодавно.

Рішення є

На це все загалом накладаються наші втрати найбільш підготовлених, які є результатом того, що брак важкого озброєння і БК ми змушені компенсувати людьми.

Управління ескалацією, яке є питанням №1 для адміністрації Джо Байдена, після 24 лютого минулого року мало наслідком затяжні дискусії й напіврішення щодо того що, як і коли давати з озброєння. Результат – втрати в кадрової армії й серед підготовленого резерву. Потім працює іще більше ефект негативної мультиплікації в питанні гарантування якості спротиву на майбутнє.

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Це все об'єктивні обставини, на які нам важко вплинути. Як наслідок маємо те, що маємо. Та власне із тим, що є, непогано тримаємося.

Єдине, що на відміну від московитів в нас є купа тренувальних програм від партнерів, які дозволяють вчити нещодавно мобілізованих елементам сучасного загальновійськового бою і загальновійськової операції.