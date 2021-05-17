Перед відставкою Криклія та Петрашка уряд звільнив їхніх заступників

Уряд ухвалив рішення звільнити з посади заступника міністра інфраструктури Анатолія Клімашевського. Він пішов за власним бажанням. Також добровільно написала заяву на звільнення заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Панаіотіді.

Клімашевський обіймав посаду заступника глави Мінінфраструктури з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. На цій роботі він працював з серпня 2020 року.

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І Клімашевський, і Панаіотіді звільнились самі

Щодо заступниці Ігоря Петрашка, то про своє звільнення вона повідомила у фейсбуці.

Я написала заяву про звільнення 29 квітня з проханням звільнити мене з 17 травня після закінчення відпустки. Кабмін щойно проголосував,

– написала Панаіотіді.

Вона працювала заступницею міністра з вересня 2019 року. До цього часу Панаіотіді обіймала посаду державної уповноваженої Антимонопольного комітету.

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Зазначимо, що інформація про відставку одразу трьох міністрів – глави Мінекономіки Ігоря Петрашка, очільника Мінінфраструктури Владислава Криклія та голови МОЗ Максима Степанова з'явилась наприкінці минулого тижня. При чому І Петрашко, і Криклій заяви про відставку вже написали. Щодо Степанова, то він цього робити не збирається. Задля вирішення кадрових питань Верховна Рада має цього тижня зібратись позачергово.