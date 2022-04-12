Перед війною у ФСБ Росії був окремий відділ на кожну область України: плани були грандіозними

Радник глави Офісу Президента України Олексій Арестович розповів про плани Росії щодо України до початку війни. За його словами, масштаби вражають.

За словами Арестовича, у російській ФСБ створили не просто окремий відділ, який займався питаннями України. Там був відділ на кожну область України.

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Арестович про плани Росії щодо України до війни

Радник глави ОП додав, що плани росіян були вкрай різноманітними: від створення нових квазіреспублік до терактів. Арестович пояснив: якщо після війни можна буде розповісти про це, то всі будуть шоковані масштабом "спецоперації", яку планувала Росія.

За словами Арестовича, провалу ворожих задумів допомогла, зокрема, корупція. За цей час поплічники Кремля вкрали 5 мільярдів доларів. Імовірно, "навіть Путін не витримав" і намагається зараз із цим розібратися.

Радник очільника ОП підкреслив, що, крім російської корупції, важливу роль у захисті України відіграли й наші спецслужби, які за останні 8 років значно покращили свій професійний рівень. Зокрема, контррозвідка тощо.

Сучасні плани

Росіяни досі плекають ілюзії щодо створення так званої Херсонської або Маріупольської народних республік. Усе, на думку Арестовича, буде залежати від того, який стратегічний напрямок обере Росія. При цьому анексія нових територій України означатиме для держави-агресорки 6, 7, 8 пакет санкцій додатково до тих, які вже діють.

Якщо вони хочуть вбити свою економіку не за 3 місяці, а за 3 дні, то ласкаво просимо до анексії! Будь ласка, приєднуєте – і ми із задоволенням подивимося, як росіяни почнуть вбивати один одного вже не за цукор, а за траву, кору дерев,

– відповів Арестович.

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