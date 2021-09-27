Перед зустріччю Путіна та Ердогана: Росія посилила удари в Сирії, а Туреччина нарощує сили

Турецькі військові збільшили кількість підрозділів на південь від Ідліба у Сирії. Турки посилено готуються до старту наземної операції з боку сил режиму Башара Асада. Саме ситуація у Ідлібі стане однією з головних тем зустрічі президента Туреччини Реджепа Ердогана та глави Кремля Володимира Путіна.

ЗМІ пишуть, що посилили свої атаки на Ідліб і російські військові, які виступають на боці сирійської влади. Саме на північний захід Сирії Кремль направив тисячі військових.

Раніше Зустріч диктаторів: Путін з Асадом у Москві обговорили війну в Сирії

Ердоган та Путін зустрінуться 29 вересня

Саме ситуація в Ідлібі стане головною темою переговорів президентів Туреччини та Росії. Реджеп Таїп Ердоган 29 вересня відвідає Москву. При цьому жодних зустрічей делегацій не буде, лише перемовини віч-на-віч.

ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють: розмова буде дуже серйозною і стосуватиметься саме порушень домовленостей про тишу у цій сирійській провінції.

Туреччина підтримує опозиціонерів у Сирії

Зазначимо, що Сирійську національну армію підтримує Туреччина. Зараз військові діють спільно разом зі збройними силами Туреччини – мовиться про регіони звільнені від терористичних угруповань.

Читайте також Кривавий слід у Сирії: російські військові літаки масово падають через несправність