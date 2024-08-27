Союзники по НАТО не мають, а в України є: у США розповіли про унікальний РЕБ для F-16

США не мають у своєму арсеналі системи, яка використовується на F-16, переданих Україні. Але інженери 68 ескадрильї радіоелектронної боротьби у стислі терміни перепрограмували не знайомий їм РЕБ, устигнувши до передачі винищувачів.

Швидше за все, мова про унікальне обладнання ECIPS/CJS. Це новітня розробка – контейнер від данської Terma та італійського Leonardo, який містить потужну цифрову станцію РЕБ і станцію фіксації загрози про ракетну атаку.

Дивіться також Американські пілоти F-16 в Україні: Зеленський оцінив, чи це реально

До боротьби за Україну долучився новий РЕБ

Більшість центрів перепрограмування сказали б "нізащо", коли б підійшли до цього виклику; це невідома політика. Та ми подивилися одне на одного і сказали: "Якщо не ми, то хто? Ми – найкращі люди для цього,

– розповів головний інженер.

Щоб ефективно інтегрувати винищувачі F-16 до складу ВПС України, їхні підсистеми РЕБ слід було перепрограмувати. Тоді б вони могли ефективно протистояти російським загрозам.

Данія та Норвегія надали американцям дані, і ті почали роботу. Згодом інженери зі США поїхали за кордон до лабораторії країни-партнера, щоб спільно розробити і протестувати систему разом з партнерами по коаліції. Хоча зазвичай цього не роблять.

В ескадрильї назвали цю місію нечуваною. Команда змогла розібратися з системою за два тижні, поїхала в іншу країну та розробила найкращий в історії файл даних. "Унікальні елементи, необхідні українцям" протестували і перевірили, а процеси перепрограмування – вдосконалили.

Україна стала офіційним об'єктом військового продажу для 68 ескадрильї. Підрозділ надаватиме послуги з перепрограмування на основі зворотного зв'язку з нашими бійцями.

Один F-16 з перепрограмованою капсулою сам по собі не забезпечить панування в повітрі, але він може дати вам невелику зону переваги в повітрі на деякий час для досягнення мети, яка має стратегічне значення і вплив,

– підсумували інженери.

У США повідомили, що і Україна, і Росія покладаються на безперешкодний доступ до електромагнітного спектра та постійно ведуть радіоелектронну боротьбу (РЕБ), застосовуючи такі методи, як глушіння і підміна, щоб досягнути переваги в спектрі.