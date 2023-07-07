Новий рівень тактичних боїв: генерал армії пояснив важливість касетних боєприпасів на фронті

ЗМІ повідомляють, що нібито президент США Джозеф Байден схвалив надання Україні касетних боєприпасів. Офіційно про передачу цих снарядів Америка має повідомити 7 липня.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. Він додав, що ці боєприпаси покращать ефективність наступальних дій ЗСУ й ситуацію з нестачею боєприпасів у нашій армії.

Читайте також Гуртове знищення окупантів: США можуть схвалити передачу Україні касетних боєприпасів

Нова історія

Україна має озброєння й новітню техніку, яку передають союзники. Але так масово й системно ворога можуть бити потужні ракети як Storm Shadow, які пробивають до 300 кілометрів та знищують бліндажі, укріплені райони, штаби, склади тощо. Однак для ураження великого простору українським бійцям потрібні касетні боєприпаси, які можуть масово знищувати ворога.

Сподіваємось, що найближчими днями ми отримаємо боєприпаси й це вже буде нова історія наступальної операції. Касетні боєприпаси зноситимуть окупантів й змусять їх тікати або здаватися.

"Це може певною мірою міняти тактику ведення війни. Якщо ми отримаємо касетні боєприпаси й ATACMS, то це вже буде нова історія стратегічно наступальних операцій. Ми зможемо завдавати ударів по тилах, штабах й основним позиціям ворога на фронті", – сказав Маломуж.

Навіщо Україні касетні боєприпаси: дивіться відео

Знайшли вихід

Америка не є членом конвенції щодо заборони касетних боєприпасів, проте ключова проблема полягає у законодавчій забороні. У Сполучених Штатах заборонили виробництво, використання або передачу касетних боєприпасів іншим країнам.

Однак адміністрація президента Джо Байдена знайшла варіант, який забезпечує законну передачу боєприпасів. Згідно з актом про іноземну допомогу, президент без погодження Конгресу може постачати боєприпаси та техніку.

Що відомо про передачу Україні касетних боєприпасів