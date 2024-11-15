"Пам’ять коротка": міністр оборони Польщі різко відповів Зеленському на закиди щодо МіГ-29

Київ просить союзників захистити над країною небо. У Варшаві відреагували на слова Зеленського про те, що Польща зробила не все можливе, аби допомогти Україні.

Президент Зеленський розповів, що Україна хотіла отримати від Польщі винищувачі МіГ-29. Втім, Варшава не могла передати ці літаки, бо їй бракувало своєї авіації. Тоді Київ домовився з НАТО про повітряну місію, яка захищала б польські території. Однак, за словами глави держави, у Польщі знайшли іншу причину не передавати МіГи, передає 24 Канал.

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"У допомозі Україні є межа"

Ці різкі слова Зеленського на адресу країни-союзниці не залишилися без реакції. Так, міністр оборони та віцепрем’єр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що в українців, мовляв, "коротка пам'ять", оскільки вони забули про всю військову і гуманітарну допомогу, яку надала їм Варшава із початку російського вторгнення, цитує TVN24.

За словами посадовця, "не можна говорити, що Польща не робить усе можливе".

Польща робила і продовжує робити все можливе. Але є межа, яку я ніколи не переступлю. Межею допомоги для України є питання безпеки Польщі. Якщо передача будь-якої техніки загрожуватиме безпеці польської держави, я просто не буду її дарувати,

– наголосив Косіняк-Камиш.

Міністр сказав, що Зеленський намагається "залучити інші країни до прямої участі в конфлікті" з Росією. Він підкреслив, що це, у певний спосіб цілком природно, однак Польща має свою державну стратегію.

Косіняк-Камиш додав, що для того, аби Польща могла збивати над Україною ракети, потрібне спільне рішення всього Альянсу, а його наразі немає.

До слова, Польща офіційно оприлюднила дані щодо об'ємів допомоги, яку країна надала Збройним Силам від початку повномасштабного вторгнення Росії. Варшава лідирує серед усіх союзників, які долучилися до підтримки України. Вона надала Києву військову допомогу на суму 3,23 мільярда євро.