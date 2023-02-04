Шольц у шоці: "загони Путіна" пообіцяли кожному, хто спалить Leopard, по футболці

Німеччина погодилася передати Україні свої танки "Леопард". На це відреагували "загони Путіна".

Відповідне відео оприлюднили в соцмережах, повідомляє 24 Канал. Підстаркуваті росіянки почали погрожувати канцлеру Німеччини.

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"Загони Путіна" звернулися до Шольца

"Загони Путіна" звернулися до канцлера Німеччини Олафа Шольца зі звинуваченням, що він буцімто "знову виконує завдання Байдена".

Ти один з перших, напевно, надсилаєш свої "Леопарди". Інші країни поки думають, чи треба надсилати, чи ні. А ти тут швидко виконуєш завдання. Але зауваж, що твої "Леопарди" відпочивають проти наших танків 90М. Ось ти будеш знищений. Всі вони згорять просто великим полум'ям,

– погрожує російська пенсіонерка.

Ба більше, "загони Путіна" пообіцяли кожному, хто спалить "Леопард", подарувати свій мерч – футболку із зображенням кремлівського диктатора Владіміра Путіна і написом "Отряды Путина".

"Загони Путіна" обіцяють футболку за спалений "Леопард": відео

Як швидко Україна може отримати обіцяні танки