Шольц у шоці: "загони Путіна" пообіцяли кожному, хто спалить Leopard, по футболці
Німеччина погодилася передати Україні свої танки "Леопард". На це відреагували "загони Путіна".
Відповідне відео оприлюднили в соцмережах, повідомляє 24 Канал. Підстаркуваті росіянки почали погрожувати канцлеру Німеччини.
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"Загони Путіна" звернулися до Шольца
"Загони Путіна" звернулися до канцлера Німеччини Олафа Шольца зі звинуваченням, що він буцімто "знову виконує завдання Байдена".
Ти один з перших, напевно, надсилаєш свої "Леопарди". Інші країни поки думають, чи треба надсилати, чи ні. А ти тут швидко виконуєш завдання. Але зауваж, що твої "Леопарди" відпочивають проти наших танків 90М. Ось ти будеш знищений. Всі вони згорять просто великим полум'ям,
– погрожує російська пенсіонерка.
Ба більше, "загони Путіна" пообіцяли кожному, хто спалить "Леопард", подарувати свій мерч – футболку із зображенням кремлівського диктатора Владіміра Путіна і написом "Отряды Путина".
"Загони Путіна" обіцяють футболку за спалений "Леопард": відео
Як швидко Україна може отримати обіцяні танки
- Західні союзники анонсували масштабні поставки танків в Україну. Український посол у Франції повідомив, що в цілому пообіцяли надати понад 320 бронемашин з різних країн.
- Їхнє постачання не відбудеться одночасно. За словами голови МЗС Дмитра Кулеби, в першій хвилі поставок мають надійти 120 – 140 танків. Очікують, що перші одиниці прибудуть в Україну вже в березні.
- 3 лютого стало відомо, що Німеччина готова поставити Україні ще 88 танків "Леопард" першого покоління. Хоча це і старі танки, вони все одно поповнять перелік бронемашин, надання яких оголосили раніше.
- Віцепрезидентка парламенту Німеччини Катрін Ґерінґ-Екардт заявила, що "Леопарди" мають надати Україні якомога швидше. Це потрібно для того, щоб ЗСУ відповіли на нову атаку російської армії. За її словами, оборона, захист і підтримка України є для Німеччини екзистенційно важливим питанням.