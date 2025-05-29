Близько десятка об'єктів під загрозою: як ЗСУ можуть використати Taurus від Німеччини

Німеччина може передати Україні 100 – 150 крилатих ракет Taurus. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна координує ці дії з європейськими партнерами. Ці ракети здатні повністю знищувати російські військові об'єкти.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що для потужного удару потрібно мінімум 10 ракет. Однак вони можуть летіти разом з іншою зброєю.

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Російські об'єкти під загрозою

Полковник запасу ЗСУ зазначив, що для того, щоб Україна повністю знищила великий російський склад зі зброєю, завод чи Кримський міст потрібно приблизно 10 німецьких ракет. Частину з них може збити вороже ППО, частина – досягне цілі.

Було б добре, якби ми отримали 100 Taurus. Це означає, що 10 російських об'єктів ми б змогли знищити повністю,

– наголосив він.

За словами Світана, німецькі ракети можна також комбінувати з іншою зброєю – наприклад, на одну російську ціль запускати 3 – 4 ракети Taurus разом з іншими ракетами, зокрема балістичними, та безпілотниками. Тоді б під загрозою опинились від 10 до 20 російських об'єктів.

"Не виключаю можливості, що саме так ми будемо їх використовувати", – додав полковник запасу ЗСУ.

Цікаво! Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний розповів, що німецька ракета може пробивати бетонні укріплення. Перший вибух пробиває саме укріплення, а другий – відбувається вже всередині. Тому Taurus може легко знищити, наприклад, бункер Владіміра Путіна.

До слова, Володимир Зеленський домовився з Мерцом не обговорювати публічно певні теми щодо ракет Taurus. Президент України повідомив, що сторони працюють в цьому напрямку, але наразі неможливо надати більше деталей.