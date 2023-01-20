Проблем більше, ніж користі: у Пентагоні пояснили, чому Україні не передаватимуть Abrams зараз

Україна потрапила у замкнуте коло у питанні, пов'язаному з передачею танків. Німеччина Leopard готова дати, коли США відправлять свої Abrams. Але у Пентагоні пояснили, чому у цьому нема сенсу.

Під час брифінгу заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх пояснила позицію відомства. За її словами, Україні наразі не планують передавати танки Abrams. І на це є вагома причина.

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Abrams Україна отримає не скоро

За її словами, американські танки Abrams Україна наразі не отримає. Причиною цього є складність в обслуговуванні такого типу військових машин.

Abrams – це швидше проблема обслуговування. Я маю на увазі, що це танк, який вимагає особливого палива, в той самий час у Leopard і Challenger інший двигун, їм потрібний дизель, їх трохи легше обслуговувати,

– зазначила вона.

За її словами німецькі та британські танки мають більше можливостей маневрувати на великих ділянках території. Abrams на це знадобиться частіше здійснювати дозаправку.

Водночас Сінгх нагадала про те, що США передадуть Україні БМП Bradley. Крім того, додала вона, країна продовжує підштовхувати міжнародних партнерів, щоб вони теж не зволікали з передачею обладнання та всього необхідного для захисників України.

Зауважимо, що у Пентагоні змушені знову коментувати передачу Abrams через небажання Німеччини передати Україні Leopard. У ФРН продовжують наполягати на тому, що готові це зробити тоді, коли наша держава отримає танки від США.

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