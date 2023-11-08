США зробили крок щодо передачі активів Росії Україні

Комітет палати представників США зробив крок щодо передачі активів Росії Україні. Зокрема, там більшістю голосів підтримали проєкт закону про це.

Комітет із закордонних справ палати представників Конгресу США проголосував за проєкт закону 8 листопада 2023 року. Мовиться про двопартійний та двопалатний законопроєкт про використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

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Що відомо про голосування за передачу активів

Уповноважити державного секретаря надавати додаткову допомогу Україні, а також для інших цілей, використовуючи активи, конфісковані у Центрального банку Росії та інші суверенні активи Росії,

– мовиться в документі.

Згідно з проєктом закону, державний секретар разом з Агентством США з міжнародного розвитку протягом 180 днів після набрання чинності закону, якщо його ухвалять, має надати відповідним комітетам Конгресу оцінку найбільш нагальних потреб України у відновленні, допомозі в галузі безпеки та гуманітарної допомоги.

Окрім того, згідно з проєктом закону, конфісковані кошти:

акумулюються у спеціальному Фонді підтримки України;

у разі потреби право власності та дохід від конфіскованих суверенних активів Росії переходять до уряду США.

Документ вніс на розгляд Конгресу США конгресмен-республіканець Майкл Маккол.

Настав час, щоб Росія розплачувалася за війну, яку вона розпочала,

– заявив конгресмен.

За його словами, проєкт закону:

вимагає від адміністрації Джо Байдена передати Києву заморожені суверенні активи Росії;

унеможливлює повернення російських активів Кремлю, поки Росія не виплатить компенсацію Україні.

Співголова Комітету з міжнародних відносин конгресмен-демократ Грегорі Мікс заявив на слуханнях, що з розвитком війни має розвиватися й економічна стратегія. Це включає і підтримку України, яка дозволить їй стати повноцінним економічним гравцем у Європі. За його словами, це треба робити під час війни.

Україна конфіскувала активи друга Путіна

Україна конфіскувала активи друга Путіна – російського олігарха Міхаіла Фрідмана. Він мав в Україні 10 активів. Їхня загальна вартість становить понад 17 мільярдів гривень.

Міхаіл Фрідман мав активи у мобільних операторів "Київстар", lifecell, а також в компаніях "Пейселл" та "Укртауер". Також йому належали СК "Альфа-страхування", "Паритет фінанс", "Вимпелком Глобал Сервісиз Україна" та інші.

Україна конфіскувала у Фрідмана мільярдні активи / Фото VKURSI