Іноземці всього за один день можуть стати українцями, – політолог про пілотів для F-16

Україна очікує на позитивне рішення від США щодо передачі винищувачів F-16 у найближчий час. Проблем із пілотами, які сядуть на сучасні літаки, не має бути.

Про це 24 Каналу розповів Тарас Загородній – політолог. За його словами, про наявність винищувачів F-16 на озброєнні ЗСУ окупанти дізнаються відразу.

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Лави ЗСУ можуть поповнитися американцями

Тарас Загородній наголосив, що у березні звучали заяви від ветеранів американських Збройних сил, які вже не служать в армії, про готовність пересідати на ці літаки й воювати за Україну.

Це означає, що проблем з перенавчанням пілотів теж вже не буде.

Є певна кількість добровольців, яким можуть протягом доби надати українське громадянство й це будуть вже українські пілоти,

– пояснив він.

На його думку, ймовірно, рішення про передачу Україні F-16 вже ухвалене в США. Не виняток, що американці спершу подивилися на реакцію Росії на появу радянських літаків від Польщі та Словаччини на полі бою.

Політолог зауважив, що США зрозуміли, що все нормально, ризику для них немає, тож причин не передавати Україні винищувачі теж немає.

Загородній розказав, що для того, щоб не залучати американських пілотів до участі у війни Росії проти України, цілком прийнятним для США є варіант перенавчання українських пілотів.

Як Україна може отримати F-16

Тарас Загородній переконаний, що приховати наявність літаків західного зразка українці не зможуть. Наприклад, ворог не може дізнатися, хто саме передав Україні радянські МіГ-29, проте походження F-16 відразу стане явним.

Не факт, що F-16 будуть йти саме з Америки. Не виключено, що передати їх можуть поляки або інші європейські країни, які будуть узгоджувати це рішення з США,

– пояснив він.

За його словами, схожа історія була із передачею ракет Harpoon. Їх українці отримали не безпосередньо від американців, а з Данії.

11-тий "Рамштайн"