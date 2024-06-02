Передача F-16 Україні: в ISW вказали, що може стати серйозною проблемою для ЗСУ

Мінливість окремих європейських країн щодо рішення дозволити чи ні використання винищувачів F-16 для ударів ЗСУ по території Росії, ускладнить здатність Повітряних сил планувати та реалізовувати військові операції.

Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що окремі західні політики демонструють різне бачення щодо використання Україною поставлених винищувачів F-16.

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Політика щодо використання F-16

Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо зазначив, що ЗСУ зможуть використовувати F-16, які передасть його країна, лише на території України – як підконтрольній, так і у тимчасово окупованих районах. При цьому не зрозуміло, чи дозволить Брюссель використовувати літаки для ударів по території Росії з українського повітряного простору.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що її країна не ставила Україні жодних обмежень на використання голландських винищувачів F-16. За її словами, Повітряні сили ЗСУ можуть використовувати ці винищувачі "над або на території Росії", якщо Україна дотримується статті 51 Статуту ООН та міжнародного гуманітарного права.

Чому мінливість може нашкодити

51 стаття передбачає, що "ніщо в Статуті не порушує невід'ємного права на індивідуальну або колективну самооборону в разі збройного нападу проти" держави-члена ООН. Тож, українські удари по російській території в контексті повномасштабного вторгнення Росії є частиною невід'ємного права України на самооборону.

У звіті ISW ідеться, що постійні зміни в політиці західних урядів щодо F-16 вимагатимуть від Києва уважно відстежувати, які винищувачі українські війська можуть, а які не можуть використовувати для завдавання тих чи інших ударів.

Там вважають, що це ускладнює здатність України планувати та реалізовувати військово-повітряні операції з використанням літаків цієї моделі.

Коли Україна отримає винищувачі