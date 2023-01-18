США можуть оголосити про один з найбільших пакетів допомоги Україні, – CNN

Україна продовжує отримувати зборю від міжнародних партнерів. Оглядачі зауважили, що на нашу державу може очікувати один з найбільших пакетів допомоги від США.

Журналісти, яким вдалося поспілкуватися з двома американськими чиновниками, зауважили, що це може статися найближчими днями. Тоді у США оголосять про те, що Україні передадуть один із найбільших пакетів військової допомоги. Правда, у ньому не буде того, чого ми зараз потребуємо.

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У пакет не увійдуть танки

За даними оглядачів, США не поспішають розглядати прохання України. І це попри те, що Україна отримає танки від Великої Британії. Крім того, низка держав оголосили, що готові передати також свої, коли вдасться впоратися з бюрократичною машиною.

Водночас не варто забувати, що підтримка США – колосальна. Від початку повномасштабного вторгнення Вашингтон спрямував на посилення оборони України шалені суми.

Якщо говорити про найбільший пакет допомоги на сьогодні, то він складає понад 3 мільярди доларів. Його оголосили на початку 2023 року. Містить цей пакет допомоги бойові машини піхоти Bradley, які також надзвичайно важливі для України.

Зауважимо, що попередній найбільший пакет допомоги обійшовся США у 1,85 мільярда доларів. Про його передачу стало відомо наприкінці грудня минулого року.

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