Передадуть NASAMS: США оголосили про новий пакет допомоги Україні

1 липня 2022 , 21:38
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Джерело:

Міноборони США

Білий дім оголосив про новий пакети допомоги Україні. Він включає новітні норвезько-американські ракетні комплекси NASAMS.

Міністерство оборони США оголосило про виділення додаткової військової допомоги Україні на 820 мільйонів доларів.

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В рамках цього пакету Україна отримає:

  • боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 2 передові зенітно-ракетні системи (NASAMS);
  • до 150 000 боєприпасів для 155 мм артилерії;
  • 4 додаткові контрбатарейні радари.

Озброєння буде закуплено у військовій промисловості, тобто це не будуть поставки з запасів Міністерства оборони США. Тобто, сьогоднішній анонс означає початок процесу укладання контрактів на надання додаткових можливостей ЗСУ.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив виділення допомоги та подякував США.

 

 

Автор: Анастасія Лукашевська