Чи передали Ізраїлю снаряди, які призначались Україні: у США дали однозначну відповідь

У ЗМІ прокотилася хвиля чуток, що Ізраїль отримав 155-мілімітрові артилерійські снаряди, які раніше начебто призначались Україні. У США розставили крапки над "і".

У Пентагоні наголосили, що снаряди, які передають Ізраїлю, беруть з запасів військового резерву в Ізраїлі. Бомби малого діаметра, боєприпаси та хвостові комплекти JDAM країні надають за контрактами прямого комерційного продажу.

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Що стосується 155-мм боєприпасів, то те, що сталося перед терористичною атакою ХАМАС 7 жовтня, полягає в тому, що близько 155-мм боєприпасів було вилучено із запасів військового резерву в Ізраїлі для поповнення запасів США в Європі. Більшість цього перенаправили та надали, аби посилити армію оборони Ізраїлю,

– мовиться у повідомленні.

Чи збігаються військові потреби Ізраїлю та України

Окрім того, у США наголосили, що між тим, що просить Ізраїль, та тим, чого потребує Україна, існує лише дуже невеликий збіг. Американська сторона робитиме усе можливе, аби обидві країни отримали те, що потрібно їм, аби захиститися від атак терористів. Водночас для цього потрібно, аби Конгрес схвалив запит, який йому направили.