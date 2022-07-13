В Ірані офіційно відмовили росії в продажі безпілотників

Міністр закордонних справ Ірану Нассер Канаані заявив, що Іран не постачатиме росії зброю, зокрема безпілотники.

13 липня повідомило очільник МЗС Ірану наголосив, що влада країни уникає будь-яких дій, які можуть призвести до подальшої ескалації в Україні.

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Іранська влада не допомагатиме росії у війні проти України

Канаані наголосив, що хоча військова співпраця між Іраном і росією почалася ще до початку повномасштабної війни проти України, у цій ситуації офіційний Тегеран не допомагатиме країні-агресорці.

У нас є угоди про оборону з росією, але ми не допомагатимемо жодній із сторін, залучених у цей конфлікт,

– сказав він.

За його словами, позиція Тегерана щодо війни росії проти України "абсолютно ясна і неодноразово заявлялася офіційно".

Що передувало

11 липня радник з нацбезпеки США Джейк Салліван повідомив, що Білий дім має інформацію про те, що Іран може поставити росії ударні безпілотники і готується навчити російські війська використовувати їх вже цього місяця.

В американському Інституті вивчення війни зауважили, що іранські дрони можуть значно посилити повітряну розвідку кремля. Також вони можуть змінити ситуацію щодо точності атак.

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