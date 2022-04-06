Передав орден "За мужність" родині Макса Левіна, відзначив нагородами 292 воїнів, – Зеленський

Володимир Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" військовослужбовцям ЗСУ, яким присвоєно звання Героя України, та членам родин воїнів, що відзначені цим званням посмертно.

Важлива подія відбулася у Маріїнському палаці. Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні до нації ввечері вівторка 5 квітня, пише 24 канал.

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Тепер саме у Білій залі, в якій ми завжди приймаємо глав іноземних держав, будуть відбуватися такі важливі церемонії. Ми будемо демонструвати щоразу, що наші захисники й захисниці заслуговують на повагу й пошану на найвищому рівні,

– наголосив Володимир Зеленський

"Біла зала Маріїнського палацу віднині називатиметься Білою залою Героїв України", – додав політик.

Орден "За мужність" Макса Левіна

Президент також розповів, що передав родині загиблого фоторепортера Макса Левіна, який був підло вбитий окупантами на Київщині, орден "За мужність".

За життя він зробив вагомий внесок у те, щоб ми всі бачили й знали, що відбувається в нашій країні,

– зауважив глава держави.

Окрім цього, Володимир Зеленський підписав укази про відзначення державними нагородами 292 наших воїнів, з них 57 – посмертно.

"Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну! Вічна вдячність кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці!" – підсумував український лідер.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео