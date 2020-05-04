Передчасне послаблення карантину: салони краси, кав'ярні та спортклуби вже працюють у Житомирі

З 1 травня у Житомирі запрацювали салони краси, кав'ярні та спортклуби. Відбулося це ще задовго до офіційного послаблення карантинних обмежень в Україні.

Заклади зі сфери послуг працюють у Житомирі лише за певних умов. Зокрема, у кав’ярнях замовити столик поки не можна та зробити замовлення можна лише "на виніс". Щоправда, відвідувачам заходити всередину дозволяють, передає ТСН.

Важливо Карантин в Україні продовжать до 22 травня

Щодо салонів краси, то там не має бути жодного скупчення людей. Хоча поодиноків клієнти всередині все ж є. Крім того, відвідувачів приймають лише за попереднім записом. Останній складено на місяць уперед. Водночас клієнт може розміщуватися на площі у 15 квадратних метрів.

У Житомирі дозволили працювати закладам із сфери обслуговування (Скриншоти відео)

Головний санітарний лікар Житомирської області Зіновій Парамонов виступає проти послаблення карантину, оскільки рівень захворюваності на коронавірус в Україні не знижується. За його словами, у Житомирі підтвердили 151 випадок COVID-19.

Натомість посадовці кажуть, якщо не послабити карантин, ляже економіка міста. Житомирський міський голова Сергій Сухомлин зазначив, що за квітень вони недоотримали приблизно 50 мільйонів гривень.

"Поступово, в рамках закону, з тим, щоб бізнес дотримувався всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки людей, потрібно потихеньку відкривати", – додає мер Житомира.

Водночас голова Житомирської ОДА Віталій Бучечко повідомив, що вони будуть займатися окремо питанням щодо салонів краси. Зокрема, будуть з’ясовувати, наскільки це є порушенням постанови Кабміну про санітарно-карантинні норми. Якщо виявлять порушення, заклади зачинять. Яким чином і як часто перевірятимуть салони краси на дотримання карантину – поки не відомо.

Тим часом, у місті хочуть дозволити працювати промисловим магазинам. Свої пропозиції збираються подати до Кабміну та чекатимуть на дозвіл.

До речі Уряд дозволив роботу літніх майданчиків кафе та ресторанів з 11 травня: що відомо

Рішення про послаблення карантину в Житомирі міська влада ухвалила ще 28 квітня. Відповідно до документу, з 1 травня у місті мали запрацювати перукарні, заклади харчування (адресної доставки замовлень), ринки.

Зауважимо! Під час свого засідання 29 квітня уряд дозволив відновити роботу ринкам з 1 травня. Мали запрацювати щонайменше 872 як аграрних, так і продовольчих ринків.

Що відомо про вихід України з карантину

В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин , згодом його двічі продовжували. До останнього часу він діяв до 11 травня.

, згодом його двічі продовжували. До останнього часу він діяв Вже з 11 травня Україна почне послаблювати обмеження. Для цього уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину.



5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідеміологічна ситуація буде сприятливою, реалізація цих етапів розпочнеться швидше , ніж передбачали.

, ніж передбачали. Про послаблення карантину задового до його офіційного початку також оголосили мери Черкас і Дніпра.



Що відкриють в Україні з 11 травня / Інфографіка 24 каналу