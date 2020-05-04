17:12
4 трав 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ В ЧЕРКАСАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ В ЧЕРКАСАХ

      Передчасне послаблення карантину: салони краси, кав'ярні та спортклуби вже працюють у Житомирі

      -
      Передчасне послаблення карантину: салони краси, кав'ярні та спортклуби вже працюють у Житомирі

      З 1 травня у Житомирі запрацювали салони краси, кав'ярні та спортклуби. Відбулося це ще задовго до офіційного послаблення карантинних обмежень в Україні.

      Заклади зі сфери послуг працюють у Житомирі лише за певних умов. Зокрема, у кав’ярнях замовити столик поки не можна та зробити замовлення можна лише "на виніс". Щоправда, відвідувачам заходити всередину дозволяють, передає ТСН.

      Важливо Карантин в Україні продовжать до 22 травня

      Щодо салонів краси, то там не має бути жодного скупчення людей. Хоча поодиноків клієнти всередині все ж є. Крім того, відвідувачів приймають лише за попереднім записом. Останній складено на місяць уперед. Водночас клієнт може розміщуватися на площі у 15 квадратних метрів. 

      У Житомирі дозволили працювати закладам із сфери обслуговування (Скриншоти відео)

      Головний санітарний лікар Житомирської області Зіновій Парамонов виступає проти послаблення карантину, оскільки рівень захворюваності на коронавірус в Україні не знижується. За його словами, у Житомирі підтвердили 151 випадок COVID-19.

      Натомість посадовці кажуть, якщо не послабити карантин, ляже економіка міста. Житомирський міський голова Сергій Сухомлин зазначив, що за квітень вони недоотримали приблизно 50 мільйонів гривень.

      "Поступово, в рамках закону, з тим, щоб бізнес дотримувався всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки людей, потрібно потихеньку відкривати", – додає мер Житомира.

      Водночас голова Житомирської ОДА Віталій Бучечко повідомив, що вони будуть займатися окремо питанням щодо салонів краси. Зокрема, будуть з’ясовувати, наскільки це є порушенням постанови Кабміну про санітарно-карантинні норми. Якщо виявлять порушення, заклади зачинять. Яким чином і як часто перевірятимуть салони краси на дотримання карантину – поки не відомо.

      Тим часом, у місті хочуть дозволити працювати промисловим магазинам. Свої пропозиції збираються подати до Кабміну та чекатимуть на дозвіл.

      До речі Уряд дозволив роботу літніх майданчиків кафе та ресторанів з 11 травня: що відомо

      Рішення про послаблення карантину в Житомирі міська влада ухвалила ще 28 квітня. Відповідно до документу, з 1 травня у місті мали запрацювати перукарні, заклади харчування (адресної доставки замовлень), ринки. 

      Зауважимо! Під час свого засідання 29 квітня уряд дозволив відновити роботу ринкам з 1 травня. Мали запрацювати щонайменше 872 як аграрних, так і продовольчих ринків. 

      Що відомо про вихід України з карантину

      • В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин, згодом його двічі продовжували. До останнього часу він діяв до 11 травня.
      • Вже з 11 травня Україна почне послаблювати обмеження. Для цього уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину.

      етапи виходу з карантину
      5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу

      • За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідеміологічна ситуація буде сприятливою, реалізація цих етапів розпочнеться швидше, ніж передбачали.
      • Про послаблення карантину задового до його офіційного початку також оголосили мери Черкас і Дніпра.

      Послаблення карантину інфографіка 24 канал
      Що відкриють в Україні з 11 травня / Інфографіка 24 каналу 

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Житомира
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Атом не вічний: що чекає енергетику України?
      сьогодні , 17:00 Атом не вічний: що чекає енергетику України?
      Тарас Семенюк
      Американські лабораторії в Україні: фейк від рупорів Кремля чи реальна загроза
      сьогодні , 16:56 Американські лабораторії в Україні: фейк від рупорів Кремля чи реальна загроза
      Богдан Мірошниченко