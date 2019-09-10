Переділ ринку в інтересах олігархів: політолог розкрив загрози податкового закону Зеленського

Законопроєкт №1210 створює умови для перерозподілу власності та впливу на ринок від одних олігархічних груп – на користь інших, ближчих до нинішньої влади. Можливо, навіть в інтересах групи мільярдера Ігоря Коломойського

Таку думку в своєму Facebook висловив політолог, директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. Йдеться про законопроєкт, який передбачає внесення змін до Податкового кодексу України, внесений народним депутатом від "Слуги народу", главою Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВР Данилом Гетманцевим.

Я жодним чином не захищаю олігархічні групи, які контролюють металургію, вугільну чи хімічну промисловість. Проте в законопроєкті 1210 мова йде не про обмеження для олігархічних груп. Він створює умови для перерозподілу власності та впливу від одних груп – на користь інших. Тих, які сьогодні більш близькі до нинішньої влади. Все це робиться виключно для того, щоб розпочати поділ ринку, але це ніяк не вплине на наповненість бюджету,

– зазначив політолог.

Крім того, Кулик наголосив, що ручне управління податковою недарма передбачене законопроєктом і "під прицілом" можуть опинитися багатотисячні підприємства.

"Я не виключаю, що саме для того, щоб спростити цей переділ в інтересах групи Коломойського, в законопроєкті 1210 передбачено ручне управління податковою. Від підпису клерка-фіскала середньої руки буде залежати доля багатотисячних підприємств", – написав політолог.

"А це не історія якого одного підприємства. Наприклад, якщо стане "Арселор" в Кривому Розі, чи "Запорожсталь" в Запоріжжі, то це буде означати колапс для всього міста. Підприємства просто змушені будуть працювати в мінімально допустимому режимі, а десятки тисяч людей підуть у неоплачувані відпустки", – навів приклад Кулик.

"Ми всі добре пам'ятаємо, як виглядає “бізнес-хема” “від Бєні”. Штучно створюємо кризову ситуацію, піднімаємо ставки до пікового порогу, а потім пропонуємо “порєшать”. У цьому випадку ціна питання може бути “долі”, “активи” сфери впливу, контроль над сектором тощо. А далі за класиками: націоналізуємо збитки та витрати, а приватизуємо прибутки", – підсумував політолог.