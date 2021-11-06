Чоловік перебуває у важкому стані. Про інцидент 6 листопада повідомили правоохоронці.
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Невідомі побили депутата з Херсонщини
Невідомі зупинили автомобіль подружжя, напали на нього і спричинили тілесні ушкодження водію і пасажирці,
– заявили правоохоронці.
У поліції уточнили, що чоловік у важкому стані в лікарні й за його життя борються лікарі. Попередньо відомо, що постраждав депутат однієї з ОТГ Херсонщини.
До речі, у поліції повідомили, що подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисних тяжких тілесних ушкоджень.
Невідомі побили депутата та його дружину
Ймовірно постраждав великий аграрій
Офіційно імені депутата не повідомляють. Проте у місцевому телеграм-каналі "Х***ая Одесса" написали, що постраждав депутат Мирненської ОТГ, який є великим аграрієм.
Учора ввечері (мовиться про 5 листопада – 24 канал) в районі заводу "Центроліт" на Новомиколаївській дорозі невідомі зупинили депутата Toyota Land Cruiser Prado, напавши на нього і дружину, яка була за кермом, – мовиться у повідомленні.
За неперевіреними даними, чоловікові розтрощили колінні суглоби.
У передмісті Одеси напали на депутата та його дружину
Коротко про останні подібні трагічні інциденти з депутатами
- 8 жовтня у Верховній Раді знепритомніла нардепка Анна Скороход. До парламенту оперативно прибула швидка допомога. Згодом розповіли, що такою була реакція на смерть Антона Полякова.
- Народний депутат Антон Поляков помер 8 жовтня вночі. Йому стало зле в таксі. Поліція ще розслідує справу.
- 24 липня невідомі у Коростені напали на депутата міськради від "Слуги народу" Андрія Недашківського. Його побили та відібрали сумку з документами та грішми.