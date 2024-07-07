Непередбачувана постать: чого Путін може очікувати від Трампа

В США триває передвиборча кампанія. Один із претендентів на посаду президента країни Дональд Трамп, на думку Росії, може бути їм зручним. Однак не все так просто.

Колишній президент США часто робить заяви, які перечать попереднім, тому ніхто не знає, що очікувати від нього. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що для Кремля немає "вигідного" кандидата.

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Чого Путін може очікувати від Трампа

За словами Мусієнка, Трамп для Путіна зараз є непередбачуваною постаттю, від якої Кремль не знає, що очікувати. Росіяни розраховують на те, що настрої ізоляції Трампа та його команди їм буде вигідна.

Вони (росіяни – 24 Канал) дивляться, що США зараз може знизити свою присутність в Європі, залишити лише, наприклад, ядерний щит та якусь авіацію. В Кремлі вважають, що це позитивна ознака,

– пояснив керівник.

З іншого боку, Москва, скоріш за все, не думає, що Трамп це зробить, тому що зараз США на стадії передвиборчої кампанії. Крім цього, колишній президент сам неодноразово робив заяви, які можуть суперечити одна одній.

Він зробив заяву, що США не будуть воювати за східний фланг НАТО, а потім пройшло кілька тижнів і він заявив, що США будуть гарантувати своїм партнерам підтримку та безпеку,

– зауважив Мусієнко.

Тому зараз важко спрогнозувати подальші його дії: чи він буде проти надання Україні військової допомоги чи протилежне.

Обидва варіанти можуть бути "не на руку" Кремлю

На думку керівника, демократи зараз теж на роздоріжжі, вони роздумують над політикою Трампа, як майбутнього президента та не знають чого чекати. Якщо ж очільником країни знову буде Байден, вони будуть підштовхувати його до радикальніших дій, аби не було сумнівів у занепаді США та втрати Байденом лідерства.

Тому для Росії не складається все добре ні за сценарієм демократів, ні за сценарієм республіканців,

– додав Мусієнко.