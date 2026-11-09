Переговори в Абу-Дабі: стало відомо, хто представлятиме Францію

У вівторок, 10 листопада, в ОАЕ розпочнеться черговий раунд перемовин між Україною, Росією та США. Став відомий склад європейських делегатів, які прибудуть до Абу-Дабі.

Францію на переговорах в Абу-Дабі представлятиме дипломатичний радник президента країни. Про це повідомляє Le Monde з посиланням на заяву міністра закордонних справ Франції в етері RTL-Public Sénat.

Що відомо про присутність європейців?

В Абу-Дабі 10-11 листопада пройдуть переговори між Україною та Росією за посередництва США. Також стало відомо, що європейські партнери Києва відправились до ОАЕ.

Франція, Німеччина та Велика Британія, які зустрінуться у форматі E3, надішлють своїх радників з національної безпеки. Від Франції представником буде Еммануель Бонн, керівник дипломатичного відділу в Єлисейському палаці, згідно з інформацією Le Monde. Сполучене Королівство на консультаціях представлятиме радник з питань національної безпеки Великої Британії Джонатан Пауелл.

Зазначимо, що інтереси Німеччини на переговорах відстоюватиме радник федерального канцлера Фрідріха Мерца із зовнішньої політики та безпеки Гюнтер Зауттер. Окрім того, захищати позицію блоку вирушить керівник апарату генсека НАТО Джеффрі ван Леувен.

Однак речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що переговори проходитимуть виключно між російською, українською та американською делегаціями, без участі європейських чиновників.

Щодо присутності європейців… американці мають власні канали зв’язку з європейцями; українці мають власні канали зв’язку з європейцями,

– сказав Пєсков.

Окрім того, до Об'єднаних Арабських Еміратів вирушать представники керівництва ключових інституцій Європейського Союзу. Йдеться про керівника кабінету президентки Єврокомісії Бйорна Зайберта, а також головну радницю президента Європейської ради Антоніу Кошти із зовнішньої політики Анну-Марію Буру.