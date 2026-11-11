У Росії заявили про наближення до миру після переговорів, але від "цілей" не відмовляються

Росія заявила про прогрес у мирних переговорах з Україною після дводенної зустрічі в Абу-Дабі. Водночас у Москві продовжують наполягати на досягненні своїх цілей у війні.

Про це заявив очільник російської делегації Володимир Мединський у коментарі пропагандистським "Вестям".

Що Мединський заявив про результати переговорів?

На запитання, чи вдалося сторонам наблизитися до миру, Мединський відповів ствердно, однак зауважив, що подальший прогрес залежить від учасників переговорів.

Мені здається, так, але зараз дуже багато залежить від усіх учасників процесу,

– сказав він.

Він уточнив, що подальший прогрес залежатиме від позицій України та США, а також від того, чи "схаменеться Європа".

Водночас Мединський заявив, що Росія має намір повернути "кожну п'ядь своєї землі" в Україні.

Кожна п'ядь нашої землі буде повернута Росії так чи інакше. А європейські газети нехай і далі живуть у світі своїх ілюзій,

– сказав він.

Подібну позицію висловив і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. За його словами, Москва не відмовляється від цілей війни, які Володимир Путін сформулював у червні 2024 року.

Лавров зазначив, що подальшу позицію Кремля визначать після доповідей російської делегації та зустрічі Путіна з американськими представниками Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом.

На підставі того, що Путін почує від Кушнера та Віткоффа, визначатиметься наша подальша лінія. Але ця лінія буде вибудувана так, щоб досягалися цілі СВО, які були сформульовані президентом у червні 2024 року і відтоді ніколи не змінювалися,

– заявив очільник російського МЗС.

Чим завершилися переговори в Абу-Дабі?

Нагадаємо, 10 – 11 листопада в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори України, США та Росії. Сторони обговорювали гарантії безпеки, територіальні питання та можливий обмін військовополоненими.

Як повідомляв 24 Канал, за підсумками зустрічей Мединський заявив про принципову домовленість щодо нового масштабного обміну полоненими. Конкретні терміни та кількість людей, яких планують звільнити, поки не назвали.

Водночас остаточних домовленостей щодо завершення війни сторони не оголосили.