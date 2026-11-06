"Без поступок землею": в ОП розповіли, про що говоритимуть в Абу-Дабі

Україна порушить питання зупинки війни по лінії фронту на тристоронніх консультаціях в Абу-Дабі 10 – 11 листопада. Київ відкидає територіальні поступки та пропонує перемир'я в енергетиці й на морі.

В етері телемарафону радник Офісу Президента Сергій Лещенко зазначив, що переговорний порядок денний також передбачатиме підготовку можливої зустрічі лідерів України, США та Росії. Крім того, українська сторона планує порушити питання розблокування морських портів.

Які подробиці?

Посадовець підкреслив, що ключовою передумовою для припинення вогню є фіксація лінії зіткнення без будь-яких компромісів щодо суверенітету.

Україна пропонує припинити війну на умовах, які є справедливими, тобто зупинка фронту там, де зараз відбувається боєзіткнення, без жодних поступок українською землею, які намагається Росія собі виторгувати, фактично, з одного боку, граючи з американською адміністрацією роль начебто прихильного до переговорів партнера, а насправді продовжуючи вбивство українських громадян, але без успіху на фронті й атакуючи українські тилові міста,

– заявив Лещенко.

Він також звернув увагу на безпідставність територіальних претензій Москви, якими вона намагається виправдати власні ультиматуми через псевдореферендуми 2022 року. Радник нагадав, що агресор атакує та вимагає віддати міста, де фіктивне голосування взагалі не проводилося, зокрема Краматорськ і Слов'янськ.

Посередництво США та оцінки переговорів

Тристоронні консультації на робочому рівні заплановані на 10 – 11 листопада в Об'єднаних Арабських Еміратах. Спеціальний представник президента США Стів Віткофф підтвердив, що Сполучені Штати виконуватимуть роль посередника у цьому діалозі між Україною та Росією.

Водночас перспективи домовленостей викликають значний скепсис серед міжнародних експертів. Голова Берлінської безпекової конференції, генерал-майор Бундесверу у відставці Райнгард Вольскі, зауважив, що зустріч навряд чи принесе вагомі результати, оскільки російське керівництво наразі прагне продовжувати наступальні дії, а не шукати миру.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Володимир Зеленський назвав обговорення територіальних питань виключною прерогативою лідерів держав, тоді як технічні делегації мають зосередитися на кроках деескалації. Також радник президента США Джаред Кушнер заявляв про підготовку предметних пропозицій для створення довгострокової безпекової архітектури.