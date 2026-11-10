Почався тристоронній формат: Зеленський розповів про старт переговорів в Абу-Дабі

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Вони зідзвонилися на тлі тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі.

Про це він повідомив у соцмережах.

Що відомо про тристоронні переговори в Абу-Дабі?

За словами Зеленського, тристоронній формат переговорів в Абу-Дабі вже розпочався. Перед цим також відбулася зустріч з європейськими партнерами.

Президент наголосив, що Україна та її союзники налаштовані працювати над конкретними результатами переговорів. Зокрема, йдеться про деескалацію, розробку дієвих гарантій безпеки та наближення реального миру.

Водночас Зеленський зазначив, що для досягнення результату важливо, аби Росія також демонструвала готовність до таких кроків.

Крім того, президенти України та Фінляндії домовилися продовжувати координацію. Зеленський очікує отримати детальний звіт від української переговорної групи та партнерів щодо перебігу розмови з російською стороною.

Ми вже повідомляли, що спеціальний представник президента США Стів Віткофф підбив підсумки переговорів України, США та Європи в Абу-Дабі. За його словами, США, Україна та європейські партнери продовжать координацію під час переговорів. Надалі вони планують залучити до обговорень більше європейських країн, щоб досягти всеосяжного та тривалого миру.