Проблемних питань стало менше, – Зеленський про переговори з Росією та США

23 – 24 січня в столиці ОАЕ відбулися тристоронні переговори США, України та Росії щодо завершення війни. Володимир Зеленський заявив про певні досягнення.

25 січня президент України взяв участь у саміті Люблінського трикутника за участі президентів Литви та Польщі. Під час спільної пресконференції з лідерами цих країн Володимир Зеленський розкрив деталі перемовин в Абу-Дабі.

Чого вдалося досягти на переговорах в Абу-Дабі?

Під час переговорів в Абу-Дабі обговорювався 20-пунктний план миру, проблемних питань стало менше. Про це заявив президент Зеленський.

"Вже довший час Росія робить своєю метою, щоб України не було на сході країни. Це була їхня мета і вони хочуть її досягти – при цьому на фронті вони не можуть її досягти. Всі знають нашу позицію щодо територіальних питань. Це дві різні позиції – українська і російська – і США шукають тут компроміси. Але на компроміси мають піти всі три сторони", – наголосив політик.