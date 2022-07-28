лавров матиме нагоду "вигуляти" тубільське намисто і рідні російські лапті не лише в Африці

Блінкен і лавров мають намір найближчим часом обговорити телефоном: 1. Угоду щодо зерна. 2. Звільнення двох незаконно затриманих у росії громадян США – Пола Уїлана та Брітні Грайнер (обговорюється обмін на віктора бута).

лавров намандрувався Африкою

Цікаво, чи сидітиме лавров із трубкою в тубільському намисті? Чи достатньо своїх рідних, російських лаптів?

Варто прочитати Сигнал про наступ чи "привітання" орди: що стоїть за нічним ракетним обстрілом України

Якщо серйозно, декого може насторожити сам факт розмови. Але, гадаю, побоювань немає. Йдеться передусім про обмін ув'язненими.



лавров має обговорити з Блінкеном дві теми / Фото Getty Images

Як повідомляє CNN, "Мін'юст США протягом кількох місяців заперечував проти обміну на Бута, але зрештою рішення ухвалили на найвищому рівні".

На брифінгу, де Блінкен повідомив про майбутню розмову, яка не стосуватиметься України (крім угоди щодо зерна), він при цьому сказав, що "у разі чергових фейкових "референдумів" США мають і діятимуть рішуче, щоб дати зрозуміти росії, що ця тактика не спрацює".

Важливе – Лавров зібрався "визволяти" українців від державності: дивіться відео