Переговори США і Китаю: Блінкен і Сі порушили тему Тайваню і досягнули низки компромісів

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Країни провели ґрунтовні перемовини і досягли неочікуваних домовленостей.

Зустріч Сі та Блінкена відбулась 19 червня у Пекіні. Глава КНР заявив, що Пекін і Вашингтон "досягнули згоди щодо низки конкретних питань", пише 24 Канал.

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Про що домовилися США і Китай

Перш за все наголосимо, що Блінкен під час переговорів заявив, що США не підтримують незалежність Тайваню.

Він також наголосив на важливості дипломатії та збереження відкритих каналів комунікації між державами. Держсекретар підняв низку питань, що викликають стурбованість, та говорив також про можливість співпраці з Китаєм у спільних транснаціональних питаннях, де сходяться їхні інтереси.

Блінкен також зазначив, що США продовжать просувати своє бачення вільного й відкритого світу, та підтримують заснований на правилах міжнародний порядок.

Я сподіваюся, що держсекретар Блінкен через цей візит зможе зробити позитивний внесок у стабілізацію китайсько-американських відносин,

– висловився лідер КНР.

Важливо, що під час перемовин Китай запевнив, що не буде надавати летальну зброю Росії. Однак Блінкен висловив занепокоєння китайськими компаніями, які можуть надавати технології, які Росія може використати для просування своєї агресії в Україні.

"Ми попросили китайський уряд бути дуже пильним щодо цього", – додав Держсекретар.

Результати 8-годинної зустрічі Блінкена і Цінь Гана

Напередодні, 18 червня, Держсекретар зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом, провівши з ним вісім годин – на годину більше, ніж планувалося.

Цінь зазначив, що Китай прагне вибудовувати "стабільні, передбачувані та конструктивні" двосторонні відносини і сподівається, що Вашингтон зі свого боку продемонструє "об'єктивне і раціональне" розуміння Китаю і всі неоднозначні ситуації вирішуватимуть спокійно.

Офіційні особи обох урядів заявили про низькі очікування від візиту, але Блінкен пообіцяв висловити "нашу дуже реальну стурбованість з низки питань", включаючи вторгнення Росії.

Крім того, Держсекретар запросив свого візаві до Вашингтона і вони домовилися запланувати такий візит на дату, що буде підходити обом сторонам.