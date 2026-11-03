У Брюсселі 4 листопада відбудуться переговори України, США, Європи та НАТО, — Зеленський

У середу, 4 листопада, в Брюсселі відбудуться переговори представників України, США, європейських країн та НАТО. Сторони обговорять пакети відновлення та гарантії безпеки.

Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з Фрідріхом Мерцом повідомив деталі майбутніх консультацій.

Що відомо про переговори

За словами Зеленського, вже завтра представники сторін проведуть робочі зустрічі на рівні команд.

Обговорення пройдуть перед майбутньою зустріччю в Абу-Дабі, де братиме участь Росія

Раніше головна речниця Єврокомісії Паула Піньо уточнила місце проведення заходу. Вона зазначила, що зустріч пройде у штаб-квартирі Єврокомісії.

Представниця Єврокомісії додала, що дискусія "буде зосереджена на повоєнній відбудові та процвітанні України".

З нашого боку вона відбудеться на рівні наших радників із питань національної безпеки, тобто високопосадовців,

– розповіла Паула Піньо.

Цю подію раніше також анонсував спецпредставник президента США Стів Віткофф.

Нагадаємо, що зустріч з росіянами запланована на 10 – 11 листопада. Вона буде присвячена післявоєнним безпековим гарантіям, деескалації та гуманітарним питанням.