Не лише через заяву Зеленського: чому Рубіо передумав їхати в Лондон

Держсекретар США Марко Рубіо не приїхав на переговори в Лондоні, нібито через те, що Київ відкинув пропозицію визнати Крим російським. Однак причина не лише у цьому.

Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук в ефірі 24 Каналу розповів, що до останнього сподівався: питання Криму стане предметом дискусії під час переговорів. Окрім того, Рибачук не розуміє, навіщо США так потрібно, щоб Україна юридично визнавала суверенітет Росії над Кримом.

Дивіться також Топдипломати Франції, Німеччини, США та України начебто відклали зустріч у Лондоні, – SkyNews

Позиція ЄС та України – однакова

"Це не лише заява Володимира Зеленського. Ми говоримо про це на кожному кроці: Україна не визнає юридично окуповані території. Але це ще й позиція Європейського Союзу. Тобто США спробували "нахрапом". Я думаю, вони намагалися "протягнути" цю тему в Парижі на зустрічі, але ЄС стоїть дуже міцно" – сказав Рибачук.

Він зазначив, що заяви щодо невизнання Криму як російської території лунали також від головної дипломатки Європейського Союзу Каї Каллас. На тлі такої чіткої позиції України та ЄС Сполученим Штатам, за його словами, "немає що робити" у цьому форматі.

Відповідь українських дипломатів на неприбуття американської делегації була чіткою, що понижують протокольний статус переговорів, проводитимуть додаткові консультації в Лондоні.

"Трамп обрав зовсім не той сценарій, про який говорив під час дебатів. Тоді він казав, що якщо одна сторона погоджується і йде на компроміси, а інша – ні, то він усю свою міць, усі санкції й дипломатичний тиск спрямує на того, хто впирається. А впирається Владімір Путін, бо він фактично отримує все, а Україна "у відповідь" має відмовитися від Криму й отримати якийсь умовний компроміс", – сказав Рибачук.

США не надають реальних гарантій безпеки

Він наголосив, що натомість Владімір Путін лише визнає "замороження" лінії конфлікту – не по міжнародно визнаних межах, а по фактичній лінії фронту.

Жодних гарантій того, що це справді буде мир, Сполучені Штати не надають. Невідомо, як вони збираються гарантувати, що Путін не зможе знову напасти на Україну. Можливо, це були б не такі масовані атаки, як зараз, але Росія добре вміє щоденно виснажувати противника і порушувати всі домовленості. На сьогодні немає жодної конкретики щодо відбудови України. Лише загальні згадки про "сприяння", без пояснень, як саме й де воно відбуватиметься.

Визнання Криму територією Росії означало б нівелювання всього післявоєнного світового порядку та порушення домовленостей, укладених після Другої світової війни. Вся конструкція світу, яка була створена задля недопущення нових загарбницьких війн, зруйнується, якщо Україна визнає, що частина її території є російською.