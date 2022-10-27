Подоляк пояснив, для чого Путіну переговори: до чого тут мобілізація та іранські дрони

Російський диктатор Путін продовжує шукати способи, щоб схилити Україну або Захід до перемовин, однак з погроз, шантажу та терору нічого не виходить. Хоч країна-агресорка вже відкрито б'є по об'єктах критичної інфраструктури і визнає це, ми не йдемо їй на поступки.

Росія хоче переговорів з практичною метою

Про це 24 каналу розказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він пояснив, що переговорний процес, про який так мріє Росія, це вже не екзистенційне питання, не питання просто війни та мир.

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Прагнучи переговорів Путін переслідує практичні цілі. Адже Росії зараз потрібна оперативна пауза, щоб:

хоча б 2 місяці потренувати мобілізованих,

пересидіти кліматичний період, коли холоднішає і йдуть дощі, що заважають воювати,

накопичити певну кількість ракет та іранських дронів,

підвести накопичені резерви до лінії розмежування.

Зробивши усе це під час так званого "перемир'я", Росія спокійно зможе повторно масштабно атакувати всю Україну в ніч з 23 на 24 лютого. Подоляк наголосив, що такий план – очевидний.

Путін зараз не піде на справжнє перемир'я

А що, за словами радника ОП, ще більш очевидно – це те, що Росія не зупиниться самостійно. Адже, наприклад, Путін у своєму останньому зверненні повторив майже усе те саме, що говорить протягом 8 повних місяців повномасштабної війни. Мовляв, Росія воює з НАТО, України як держави немає, і її потрібно знищити, бо там є "біолабораторії", "брудні бомби" і бігають "нацисти".