"Майже всі війни закінчуються переговорами": у НАТО зробили важливу заяву

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу переконаний, що війна Росії проти України може закінчитись лише за столом мирного діалогу. Водночас Єнс Столтенбер наголосив, що світ має підтримувати Україну, аби це сталось.

Аналізуючи кремлівську інформаційну повістку, можна підмітити логічний парадокс – очевидно, що крах диктаторського режиму Путіна уже близько, тому Росії потрібні перемовини. Однак водночас окупанти своїми діями лише відштовхують мирне врегулювання конфлікту, зокрема обстрілюючи енергетичну інфраструктуру нашої держави. Попри це, генсек НАТО Єнс Столтенберг не вагається у тому, що мир наступить лише після того, як Київ та Москва почнуть діалог.

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Переговори – шлях врегулювання майже всіх конфліктів

За словами Столтенберга, російсько-українська війна може закінчитися переговорами, як було з багатьма збройними конфліктами. Однак він наголосив, що перемога України повинна бути гарантованою та держави Заходу, якщо вони хочуть миру, мають допомагати Києву та Збройним Силам.

Більшість війн закінчуються за переговорним столом, і в цій, ймовірно, буде так само. Проте ми розуміємо: те, що відбуватиметься за цим столом, нерозривно пов'язане зі становищем на полі бою. Чим більше ми хочемо миру, тим сильніше ми маємо допомагати,

– сказав генсек НАТО.

Також він зауважив, що поки Росія та диктаторський режим Путіна не хочуть сідати за стіл мирного діалогу "з добрими намірами".

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У Китаї також "за" перемовини

Варто також згадати, що у Пекіні намагаються схилити Україну до початку діалогу з Кремлем. Американські аналітики зазначають, що глава Китаю Сі Цзіньпінь під час розмови з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем закликав того "посприяти завершенню війни в Україні".

Вочевидь, Пекіну не потрібна ескалація російсько-українського протистояння. Однак уряд Піднебесної все ще публічно не критикує Путіна та його рішення розпочати повномасштабну війну проти нашої держави.