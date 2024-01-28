США почали переговори про виведення військ з Іраку

У Багдаді 27 січня відбувся перший раунд офіційних переговорів між Іраком та США. Сторони обговорюють згортання місії військової коаліції, сформованої для боротьби з терористичним угрупуванням "Ісламська держава".

Прем'єр-міністр Іраку Мухаммеда Шіа аль-Судані заявив, що ініціював "початок першого раунду двостороннього діалогу між Іраком та Сполученими Штатами Америки про завершення місії коаліції в Іраку".

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США заявили, що рішення не пов'язане із ситуацією в Секторі Гази

За словами прем'єра Іраку, початок переговорів був обумовлений регулярними атаками по американських військах в Іраку та Сирії. Військові США зазнають ударів безпілотниками від ополченців, яких підтримує Іран.

Однак американські офіційні особи заявили, що переговори про створення комітету, який має визначити межі припинення місії коаліції, велися ще до 7 жовтня і що це рішення не пов'язане із ситуацією в Секторі Гази.

Бойовики обіцяють продовжити обстріли

Американські військовослужбовці присутні в Іраку з 2003 року. У 2011 році військові США залишали країну, однак через 3 роки повернулися, щоб допомогти уряду Іраку перемогти терористичне угруповання "Ісламська держава".

Коли ІДІЛ втратив контроль над захопленою територією, офіційні особи Іраку закликали США вивести коаліційні сили. Також Ірак активізував зусилля щодо виведення іноземних військових із країни після авіаудару США в січні 2020 року, внаслідок якого біля багдадського аеропорту було вбито іранського генерала Касема Сулеймані та лідера іракського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс.

Також важливу роль у розташуванні в Іраку сил США відіграла палестино-ізраїльська війна. З жовтня 2023 року терористичне угруповання "Ісламський спротив Іраку", яких підтримує Іран, розпочало регулярні напади на американські війська.

Американські військові бази, на яких служать близько 2500 бійців, зазнали більш ніж 150 обстрілів. У відповідь США атакували бойовиків, зокрема пов'язаних із "Силами народної мобілізації". Це коаліція переважно шиїтських воєнізованих угрупувань, які підтримуються Іраном.

Цікаво, що ці угруповання формально перебувають під контролем іракських військових, хоч на практиці переважно діють самостійно. Іракські офіційні особи скаржилися, що нібито американські удари є порушенням суверенітету Іраку.

Ба більше бойовики "Ісламського спротиву Іраку" вважають рішення США про згортання роботи місії коаліційних сил своїм досягненням. Угруповання також заявило, що "американці розуміють лише мову сили" і пообіцяла продовжувати напади.