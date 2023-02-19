Перемовини щодо F-16 для України можуть тривати місяцями, – постпред США при ООН

Наразі тривають переговори між США та Україною про постачання винищувачів F-16. Проте вони можуть тривати кілька місяців.

Постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Штати мають переконатися в тому, що українці будуть здатні використовувати надане озброєння.

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США можуть вести переговори кілька місяців

Вочевидь, у США непокояться, чи зможе Україна підтримувати F-16.

Ми все ще ведемо переговори (про передачу F-16, – 24 Канал) на місцях з українцями. Знову ж таки, ми повинні переконатися, і я думаю, що держсекретар Блінкен також сказав про це. Українці повинні мати необхідну підготовку і здатність використовувати системи озброєння, які ми їм надаємо,

– заявила вона.

Томас-Грінфілд уточнила, що Вашингтон не зможе допомогти Україні перемогти у війні, якщо США нададуть системи озброєння, а українці не зможуть їх використовувати.

У них не буде здатності підтримувати їх. Тому обговорення триватимуть протягом наступних кількох тижнів і місяців, поки ми визначаємо, як краще підтримати їх,

– сказала постпред.

Вона також підкреслила, що США підтримуватимуть Україну до кінця.

У Конгресі США наполягають, щоб Вашингтон надіслав Україні винищувачі

На Мюнхенській безпековій конференції в Німеччині 19 лютого голова комітету Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол (республіканець від Техасу) 19 лютого висловив сподівання, що США відправлять більше ракет Україні й таки розпочнуть постачання винищувачів.

Він наголосив, що чим довше Білий дім зволікатиме з постачанням необхідного Києву озброєння, тим довше триватиме ця війна.

Ми маємо кинути все, що можемо, у цю боротьбу, щоб вони могли перемогти, і Зеленський скоро нам про це теж скаже. У нього була мова на конференції, в якій говорилося те саме. І я думаю, що імпульс для цього наростає,

– сказав Маккол.