Тоді стан війни триватиме вічно, – Буданов про можливість мирних переговорів з Росією
Джерело:The Philadelphia Inquirer
Начальник ГУР МО Кирило Буданов висловився стосовно мирних переговорів з Росією. Генерал зазначив, що Україна не має іншого варіанту, крім повернення всіх тимчасово окупованих територій.
У іншому випадку, за словами голови української розвідки, стан війни в Україні буде тривати дуже довго.
Цікаво Чи зможуть ЗСУ відбити наступ ворога на Сході: Буданов повідомив дві новини
Буданов сказав про мирні перемовини з Росією
Кирило Буданов підкреслив, що стратегічною метою України є повне звільнення територій, які були тимчасово окуповані Росією.
У нас немає іншого варіанту, окрім як повернути те, що було окуповано. Інакше стан війни триватиме вічно,
– сказав він.
Також глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України заявив, що наша держава має стратегію протидії перевазі Росії у військових технологіях на полі бою. Це включає використання різних безпілотних систем і тактики радіоелектронної боротьби.
"Технології матимуть досить важливий вплив у цій війні", – зауважив Буданов.
У цьому ж інтерв'ю Буданов також сказав, чи достатньо ATACMS, щоб уразити Кримський міст і як повернути півострів.
Окрім того, начальник ГУР МО пояснив, чи зможе Україна відбити наступ росіян на Сході і назвав дві новини стосовно цього.