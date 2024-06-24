Тоді стан війни триватиме вічно, – Буданов про можливість мирних переговорів з Росією

Начальник ГУР МО Кирило Буданов висловився стосовно мирних переговорів з Росією. Генерал зазначив, що Україна не має іншого варіанту, крім повернення всіх тимчасово окупованих територій.

У іншому випадку, за словами голови української розвідки, стан війни в Україні буде тривати дуже довго.

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Буданов сказав про мирні перемовини з Росією

Кирило Буданов підкреслив, що стратегічною метою України є повне звільнення територій, які були тимчасово окуповані Росією.

У нас немає іншого варіанту, окрім як повернути те, що було окуповано. Інакше стан війни триватиме вічно,

– сказав він.

Також глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України заявив, що наша держава має стратегію протидії перевазі Росії у військових технологіях на полі бою. Це включає використання різних безпілотних систем і тактики радіоелектронної боротьби.

"Технології матимуть досить важливий вплив у цій війні", – зауважив Буданов.

У цьому ж інтерв'ю Буданов також сказав, чи достатньо ATACMS, щоб уразити Кримський міст і як повернути півострів.

Окрім того, начальник ГУР МО пояснив, чи зможе Україна відбити наступ росіян на Сході і назвав дві новини стосовно цього.