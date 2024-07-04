У Зеленського сказали, чи пропонує Росія таємно "мир" Україні

Питання так званих "мирних переговорів" з Росією активно звучать у російському інформаційному просторі. Країна-агресорка просуває їх навіть не таємно, а відкрито.

Однак насправді Кремль пропонує Україні капітуляцію, щоб далі продовжувати вбивати українців та не бути за це покараними. Це 24 Каналу наголосив радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

До теми Путін зробив чергову заяву про "мирний план" і переговори

"Росія вчиняє злочини геноциду на території іншої держави. Це не про мир. Росія пропонує капітулювати Україні і продовжує наполегливо це робити. Вона говорить: "Ми вас вбиваємо, будемо продовжувати це робити, навіть якщо ви зупинитесь в оборонній війні, тому що нас за це ніхто не покарає", – підкреслив посадовець.

Чотири речі, які необхідні Росії

Михайло Подоляк зазначив, що Кремль намагається змусити українців відмовитись від своїх претензій, віддати тимчасово окуповані території та зафіксувати свою поразку. Тут не мовиться про "мир", це спроба схилити нашу державу до припинення вогню на користь Росії, зокрема, щоб уникнути покарання за усі злочини.

2014 рік. Підписані угоди з Росією. Що дозволили Кремлю зробити після перших Мінських угод? Накопичити додатковий ресурс на прикордонні та додатково атакувати. Тобто будь-які підписані угоди – це заморозка конфлікту навіть у суттєво більшому масштабі, ніж ви можете собі уявити,

– пояснив він.

Загалом закликом до "мирних переговорів" Росія хоче отримати чотири речі. Перше. Неформальну заборону на удари по території Росії. Якщо раптом Україна сяде за стіл переговорів, то інші країни дійсно скажуть Україні зупинитись та припинити знищувати військові об’єкти ворога у прикордонні Росії.

Читайте також Зеленський назвав посередників, які можуть бути між Україною та Росією

Друге. Росія хоче отримати можливість перекинути набагато більше ресурсу на наші тимчасово окуповані нею території. У такий спосіб змусити Україну віддати території, погрожувати новими наступами та атакувати ще більше.

Третє. Росія хоче отримати можливість проводити масштабні інформаційні кампанії, провокувати нашу державу на переговорних процесах, знущатися з нас і так далі.

"Це те, що вони завжди роблять в рамках зовнішньої політичної концепції. Точно Україна після двох років готова на це все дивитися спокійно? Тому що Росію почнуть підтримувати різні країни нейтрального плану. Росія ж буде брехати й так далі", – сказав радник голови ОПУ.

Дивіться також У Росії немає стимулу для переговорів через відсутність стратегічного прориву, – президент Чехії

Четверте. Росія не хоче ні за що платити, не хоче відповідати за масштабні злочини. Однією з принципових умов країни-агресорки є добровільне скасування великої частини санкцій. Росія хоче все отримати, не бути покараною, залишитись у такому вигляді, як сьогодні. Максимально агресивна путінська вертикаль буде продовжувати ображати країни Балтії, Польщу, країни Східної Європи, Північної Європи.

Сьогодні біля Росії тільки Північна Корея, частково Іран. Щойно Росія сідає за стіл переговорів на своїх умовах, біля Росії 20, 30, 40 країн. Ресурсно вони почнуть активно вкладатись в Росію. Тому що вона буде для них парасолькою, вони зможуть розв’язувати свої завдання. Агресивні завдання на своїх територіях,

– припустив Подоляк.