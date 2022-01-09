Переговори НАТО та США з Росією: Цимбалюк розповів, як вплинули сутички в Казахстані

У Казахстані вже тиждень тривають протести із сутичками та жертвами. При цьому Росія ввела у країну війська нібито для стабілізації ситуації. Це все відбувається на тлі переговорів Кремля із США та НАТО.

Водночас події у Казахстані та позиція НАТО щодо розширення на схід не перетинаються. Про це заявив журналіст Роман Цимбалюк.

До теми Цимбалюк розповів, чи відверне Казахстан увагу Путіна від України

Росія лише показала на що здатна

За словами журналіста, історія з Казахстаном продемонструвала для Альянсу і всі нас можливості російської армії.

Російський десант з однаковою швидкістю відправляється вбивати людей як в Україну, так і в Казахстан. Адже виліт 75 літаків вони організували фактично за добу. Всі зафіксували воєнні здатності Росії,

– сказав Цимбалюк.

Він запевнив, що росіяни чудово знали відповідь НАТО, коли ставили божевільну вимогу не розширятися на схід. Адже, як заявили у Альянсі, Росія не має права вирішувати долю інших країн

Росію ніхто не обманював

Цимбалюк пояснює, що за словами Путіна, Росію, мовляв, обманули в попередніх договорах з НАТО. У них прописано, що нібито організація не розширятиметься на схід. Але у документах мова йшла про Радянський Союз, а Росії таких обіцянок не давали.

Росія має ставити собі інші питання. Наприклад, чому вона веде таку політику, що всі країни, які були під її гнітом, несуться в НАТО з максимальною швидкістю. Можливо, справа у самій Росії,

– підкреслює Цимбалюк.

Що відомо про переговори Росії та Заходу

Рада НАТО – Росія відбудеться 12 січня. За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, мають обговорити європейську безпеку, ситуацію навколо України, військову активність тощо. Обговорення має допомогти знизити ризики.

Російська делегація вже прибула до Женеви для переговорів між США та Росією щодо "гарантій безпеки". Очолює їхню делегацію заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. Він із нахабною впевненістю заявляв, що Москва на майбутніх консультаціях не піддасться на тиск США. За його словами, будь-які поступки також "повністю виключені".

Європа назвала Росію стороною збройного конфлікту на сході України. Там наголосили, що відтак будь-який діалог щодо України має відбуватися лише за участі її представників.

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