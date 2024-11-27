Коло питань очевидне, – Зеленський привідкрив деталі візиту Умєрова до Південної Кореї

Володимир Зеленський 27 листопада розповів про візит української делегації до Південної Кореї. Причиною переговорів на найвищому рівні стало залучення військових КНДР до війни в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського. Раніше повідомлялося, що українська сторона хоче заручитися підтримкою Південної Кореї у сфері військових питань.

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Зеленський розповів про делегацію у Південній Кореї

Так, Володимир Зеленський повідомив, що у середу, 27 листопада, був дуже активний день, зокрема щодо зустрічей на найвищому рівні. Міністр оборони Рустем Умєров говорив і з президентом та міністром оборони Південної Кореї, а також із радником з питань національної безпеки.

Коло питань – воно очевидне. Це все, що стосується залучення Росією Північної Кореї у війну проти України, – усі аспекти цього залучення. І те, що ми можемо зробити разом. Разом для захисту наших народів і для безпеки наших регіонів,

– наголосив Зеленський.

Президент України вказав, що наявність в Росії не лише ракет і снарядів із КНДР, а й солдатів на фронті – це глобалізація війни. Гарант переконаний, що її можна зупинити тільки глобально. Вже після повернення Умєрова Зеленський очікує на доповідь.

Умєров опублікував пост з Південної Кореї

Міністр оборони Рустем Умєров опублікував допис, у якому зазначив, що вже провів зустріч з президентом Південної Кореї, міністром оборони та радником з нацбезпеки, і повідомив про факти участі 12 тисяч військових із Північної Кореї у війні.

Він додав, що війська КНДР не лише надають техніку та людей, а й активно підтримують удари по енергоструктурі України.

Для Республіки Корея ці дії становлять серйозну загрозу, адже північнокорейські війська отримують досвід ведення бойових дій, що у майбутньому може створити додаткові виклики безпеці в регіоні,

– вказав Умєров.

Під час переговорів міністр оборони та президент Кореї Юн Сок Йолем обговорили спільні кроки щодо посилення безпеки та стабільності. Умєров вірить в те, що аргументи про потребу збільшення співпраці між Україною та Республікою Корея призведуть до відчутного зміцнення безпеки.