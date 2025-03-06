Переговори про мир: Зеленський назвав звільнення полонених засобом встановлення базової довіри

Президент України Володимир Зеленський заявив про відновлення співпраці зі США і майбутню зустріч. Український лідер говорить, що має відбутися забезпечення базової довіри до обставин, у яких відбуваються переговори.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення з Офісу Президента України про поїздку Володимира Зеленського в Брюссель.

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Перші кроки для досягнення миру

Під час виступу на спеціальному засіданні Європейської ради в Брюсселі Володимир Зеленський подякував усім присутнім лідерам за їхню підтримку впродовж останніх днів і тижнів. Також він назав кроки, за допомогою яких в Україні можна встановити мир.

Одним з них є забезпечення базової довіри під час переговорів.

Українцям, усім європейцям, американцям, кожному людському серцю у світі, яке проти війни, – усім нам потрібно відчути, що росіяни нас не обманюють. Звільнення полонених може стати засобом встановлення базової довіри,

– сказав президент.

Окремо Зеленський наголосив, що питання завершення війни в Україні не можна обговорювати без її присутності.

Президент додав, що всі мають упевнитися, що війну в Україні розпочала саме Росія і вона визнає необхідність її завершення. Країна-агресорка може довести свою готовність до миру двома шляхами: відсутністю атак на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру та припиненням військових операцій у Чорному морі.

Додамо, що команди України та США відновили спільну роботу. Наступного тижня може відбутися їхня зустріч, яка, на думку Володимира Зеленського, буде змістовною.