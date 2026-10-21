"Енергетичне перемир'я малоймовірне": ЗМІ оцінили наслідки зустрічей із Віткоффом

Україна вважає малоймовірним "енергетичне перемир'я" після останнього раунду переговорів та візиту спецпосланця США Стіва Віткоффа до Росії. Водночас успіхом вважатиметься відновлення перемовин на рівні делегацій.

До виборів у Конгрес США 3 листопада відновлення переговорного процесу може стати максимальним результатом у політичному напрямі. Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на поінформоване джерело.

Який може бути результат?

Співрозмовник зазначив, що в Києві скептично оцінюють перспективу взаємного припинення ударів по енергетиці після зустрічі Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним. Натомість успіхом може стати реактивація переговорного треку.

Далі, ідеально, це щоб було отримано політичну згоду на якісь деескалаційні методи. Росіяни погано реагують на слово "перемир'я", вони вважають, що зараз у них перевага,

– повідомило джерело.

За словами співрозмовника, задля паузи потрібні базові кроки для відновлення довіри, оскільки тотальна недовіра між сторонами унеможливлює навіть елементарні процеси. Тобто навіть контакт на рівні технічних делегацій, який раніше можна було організувати за 48 годин, зараз став окремою подією, яку виносять на обговорення Ради безпеки.

Тому головна ідея – давайте всі заспокоїмося, спробуємо перейти в керований процес досягнення миру шляхом переговорів,

– додало джерело.

При цьому співрозмовник припустив, що в гуманітарній сфері позитивні зрушення можуть відбутися раніше, ніж у політичній, зокрема щодо ситуації в тимчасово окупованих Олешках.

Що буде після візиту Віткоффа до Росії

Після переговорів із Путіним Віткофф, за словами співрозмовника, проведе телефонну розмову з українською стороною. Згодом українська делегація зв'яжеться з європейськими радниками з питань безпеки, аби передати актуальну інформацію.

Якщо вийде зараз домовитися, зробити можливою нову зустріч на рівні делегацій в умовному Абу-Дабі, ми хочемо, щоб там усі були присутні: не тільки ми, американці та росіяни, а й європейці, які беруть активну участь у всіх останніх контактах,

– підсумувало джерело.

Перемовини американського представника з російським диктатором відбулись у закритому форматі в Костянтинівському палаці. Онлайн до них також долучався Джаред Кушнер.

Перед поїздкою до Росії Віткофф провів зустрічі в Осло з українською та європейськими делегаціями. Сторони обговорювали кроки для організації тристоронніх переговорів. Вже в Санкт-Петербурзі спецпредставник Трампа заявив про наявність передумов для припинення вогню в Україні.