Угорщина має список вимог: Стефанішина заявила, що Україна працює над його узгодженням
Україна та Угорщина вже пів року ведуть двосторонні перемовини щодо вимог Будапешта стосовно захисту прав національних меншин. Київ готовий виконати угорський список вимог, який складається з 11 пунктів.
Про це заявила віцепрем'єрка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає кореспондентка 24 Каналу.
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Україна працює над вимогами щодо нацменшин
За словами Стефанішиної, цей список був елементом домовленостей в рамках проведення першої міжурядової конференції.
Хочу звернути увагу, що наша домовленість полягає в тому, що ми узгодимо перелік кроків і на цій основі будемо імплементувати перелік з 11 кроків, наданий угорською стороною,
– сказала вона.
За її словами, Україна вже пів року веде двосторонній діалог з угорською стороною щодо забезпечення прав нацменшин.
"Я можу підтвердити, що жоден з 11 пунктів, які представлялися угорською стороною, не залишений без уваги. Ми маємо пропозиції по кожному з них", – сказала Стефанішина.
Вона очікує, що цей перелік кроків буде фіналізовано та затверджено у ході зустрічі лідерів.
Нагадаємо, що міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока заявив, що наразі Україна "дуже далека від того, щоб відповідати критеріям вступу". Він очікує, що Україна зобов'яжеться ухвалити план дій, зокрема і щодо покращення прав нацменшин. Зі свого боку Угорщина підготувала список з 11 пунктів. За словами міністра, найважливішим питанням є структура інституцій меншин, зокрема культурних і освітніх.