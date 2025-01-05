Спершу гарантії безпеки від Трампа, а вже потім переговори з росіянами, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що перші переговори про закінчення війни будуть з новообраним президентом Дональдом Трампом. Лише після цього можливі переговори з росіянами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю президента американському подкастеру Лексу Фрідману.

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Переговори про завершення війни

Журналіст Фрідман у розмові з українським президентом сказав, що мріє, що, наприклад, 25 січня Зеленський, Трамп та Путін сядуть за стіл переговорів та домовляться про припинення вогню та сильні гарантії безпеки, а потім підпишуть договір.

Я думаю, 25 січня або в інший день ми (Україна – 24 Канал) сідаємо передусім з Трампом. Ми з ним домовляємось, як ми спроможні зупинити війну, зупинити Путіна,

– сказав Зеленський.

Лідер України підкреслив, що якщо Трамп запропонує сильні гарантії безпеки для України, то після цього може бути розмова з росіянами.

"І тільки так, а не просто відразу сіли втрьох", – наголосив він.