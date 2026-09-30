Про такі перспективи повідомило видання "Європейська правда", посилаючись на виступ міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля. Під час спілкування з депутатами ПАРЄ у Страсбурзі 29 вересня він зазначив, що європейцям варто вже зараз визначати майбутній формат відносин із Москвою.

Якою буде безпека в Європі

Німецький дипломат вважає цілком імовірним, що в майбутньому вдасться вибудувати нормальні відносини з Росією. Однак наразі європейська безпека має будуватися не разом із нею, а проти неї.

"У нас немає жодних претензій до самої Росії чи до російського народу",

– заявив міністр.

Він додав, що головною проблемою залишається нинішній російський режим, який веде незаконну агресивну війну.

Вадефуль також наголосив, що війна триває на європейському континенті, тому Європа зобов'язана брати участь у мирному процесі. При цьому будь-які остаточні домовленості щодо припинення вогню обов'язково має схвалити Київ. Раніше він припускав, що потенційна участь Владіміра Путіна у саміті G20 може стати стартом для серйозного діалогу.

Що передувало

Нагадаємо, раніше ми писали, що Йоганн Вадефуль провів зустріч із російським міністром Сергієм Лавровим на полях Генасамблеї ООН. Тоді Німеччина передала спільну позицію Берліна та Києва з вимогою припинити агресію.

Ця розмова стала першим прямим контактом очільників МЗС двох країн з початку 2022 року. Як повідомлялося на сайті, діалог був інтенсивним, але згоди щодо ключових питань досягти не вдалося.